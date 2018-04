BOSKOOP - De 22-jarige Bart van Leeuwen uit Boskoop wordt sinds dinsdagmiddag vermist. Dat meldt de politie.

In een Facebook-bericht, waar de politie naar verwijst, staat dat zijn scooter voor het laatst is gezien op het station in Gouda. Hij zou daar 'hoogstwaarschijnlijk' de trein naar Utrecht hebben genomen.

Sindsdien is hij spoorloos. De politie roept getuigen op zich te melden.

