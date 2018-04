Deel dit artikel:











Geen treinen tussen Voorhout en Haarlem Foto: ANP

VOORHOUT - Tussen Voorhout en Haarlem rijden woensdagavond geen treinen vanwege een aanrijding met een persoon. Het ongeluk gebeurde even voor 22 uur op de overweg in de Beeklaan in Hillegom.

Het is nog onbekend hoe lang de stremming gaat duren. Eerder woensdag viel ook het treinverkeer uit tussen Gouda en Alphen aan de Rijn. In Waddinxveen is een overwegstoring door een blikseminslag. Op dat traject rijden tot donderdag geen treinen.