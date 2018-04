West Wekker: Advies voor coalitie Gouda en zingend Nederlands leren

REGIO - Goedemorgen! Wist je dat het de Internationale Dag van de Ruimtevaart is? Wij gaan als een raket door het nieuws van gisteravond heen. De ideale coaltie in Gouda bestaat volgens informateurs uit vier partijen. En hoe kun je het best Nederlands leren? Door te zingen, zegt zanger Ed Rust. Dit is de West Wekker!

1. Dit is volgens de informateurs de ideale coalitie voor Gouda

De Goudse informateurs Alexander Rinnooy Kan en Heleen van den Berg hebben een advies voor een mogelijke coalitie in Gouda gegeven. De combinatie van D66, ChristenUnie, GroenLinks, Partij van de Arbeid en CDA zou volgens hen de ideale coalitie voor Gouda zijn. Dat is de huidige coalitie minus Gouda Positief.

2. Geen treinen tussen Voorhout en Haarlem

Tussen Voorhout en Haarlem reden gisteravond geen treinen vanwege een aanrijding met een persoon. Het ongeluk gebeurde even voor 22.00 uur op de overweg in de Beeklaan in Hillegom. Eerder viel ook al het treinverkeer tussen Gouda en Alphen aan den Rijn uit. In Waddinxveen was een overwegstoring na een blikseminslag. Op dat traject reden tot vandaag geen treinen.

3. Zingend Nederlands leren, een fluitje van een cent

Nederlands is best een lastige taal om te leren. Droog woordjes stampen, daar is natuurllijk niks aan. Daarom leren statushouders in het Theater aan het Spui één keer per maand Nederlands door liedjes te zingen, onder leiding van zanger Ed Rust.

4. Boskoper (22) vermist, scooter gezien op station Gouda

De 22-jarige Bart van Leeuwen uit Boskoop wordt sinds gistermiddag vermist. Dat meldt de politie. In een Facebook-bericht, waar de politie naar verwijst, staat dat zijn scooter voor het laatst is gezien bij het station in Gouda. Hij zou daar 'hoogstwaarschijnlijk' de trein naar Utrecht hebben genomen.

Het weer: Overdag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het ongeveer 16 graden. Vanavond kunnen er buien ontstaan.

Vanavond op TV West: Van de Kaart

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma vol bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.