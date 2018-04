Deel dit artikel:











Brand Woubrugge geblust: 'Maar materiële schade is groot' Brand aan de Leidse Slootweg in Woubrugge. (Foto: MediaTV)

WOUBRUGGE - Het huis aan de Leidse Slootweg in Woubrugge, waar woensdagavond brand uitbrak, is flink beschadigd. Dat laat de brandweer Hollands Midden weten. Die was het vuur rond 0.00 uur meester.

De brand woedde in het dak en werd rond 23.00 uur ontdekt. De brandweer schakelde extra hulp in om bij de vuurhaard te komen. Volgens een woordvoerster was er sprake van 'een complexe situatie'. Enerzijds omdat onder de dakpannen een laag riet ligt, anderzijds omdat de brandweer weinig ruimte had om zich buiten het huis op te stellen. Er werd uiteindelijk een stoplijn gecreëerd in het dak, zodat het vuur beperkt bleef tot een deel van het L-vormige pand. Er waren op het moment dat de brand woedde geen mensen thuis.