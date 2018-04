ALPHEN AAN DEN RIJN - Treinreizigers moeten tussen Alphen aan den Rijn en Gouda donderdagochtend rekening houden met flinke problemen. Op dit traject rijden sinds 5.15 uur geen treinen.

De oorzaak is een overwegstoring. De NS waarschuwt reizigers dat de problemen waarschijnlijk niet voor 12.30 uur donderdagmiddag zijn opgelost. Het is nog niet bekend of er bussen worden ingezet.