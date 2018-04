Deel dit artikel:











Stickers geven meer bekendheid aan geribbelde tegels Foto: Actie houd de lijn vrij!

DEN HAAG - Veel mensen weten niet waar de geribbelde stoeptegels voor dienen Dat zegt Thea den Dulk, die zelf blind is donderdag bij Muijs in de Morgen op Radio West. Om meer herkenbaarheid aan de stroken te geven, worden er in Den Haag op veel plaatsen stickers op de belijning geplaatst.

Die geribbelde tegels op de grond, die lijnen vormen op straat en op de stations, zijn geleidelijnen. Mensen met een visuele beperking maken hier gebruik van om in de openbare ruimte veilig hun weg te vinden. Zij volgen de lijnen door met hun taststok en voeten de ribbels te voelen. Toch gebeurt het vaak dat er fietsen of - op de stations koffers - op worden gezet, met als gevolg dat blinden of slechtzienden er tegenaan lopen. Op de stickers die geplaatst worden, staat een figuur die met een taststok over de geleidelijn loopt en het woord 'vrijhouden' ernaast. Tot 16 april flyeren promoteams - bestaande uit ziende, blinde en slechtziende mensen - op de stations. Onlinevideo's ondersteunen hun boodschap en op de NS-stations en in de treinen worden commercials uitgezonden.