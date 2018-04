Meisjes bestormen technisch Nederland, aftrap in Den Haag

DEN HAAG - Elfduizend meisjes van 10 tot 15 jaar gaan deze donderdag rondneuzen bij technische en ICT-bedrijven, om uit te vinden of werken daar iets voor hen zou kunnen zijn. Het is de negende keer dat zo'n 'girlsday' wordt georganiseerd.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven geeft het startschot bij bouwbedrijf BAM in Den Haag. Scholieres daar zien onder meer door een speciale bril hoe de echte wereld kan worden gecombineerd met virtuele informatie, handig voor plannen in de bouw. In Leeuwarden maken meisjes water schoon, in Amsterdam zijn er een paar voor een dag theatertechnicus en in Wijchen zetten meisjes volgens de aankondiging zelfs een Formule 1-auto in elkaar.

De meisjes doen meestal mee op initiatief van hun school. Er wordt reikhalzend naar hen uitgekeken door 350 naar vakpersoneel snakkende bedrijven, die wordt gevraagd de vrouwen die ze al in dienst hebben donderdag vooral naar voren te schuiven als rolmodellen.



Stijging

Meisjes op havo, vwo en mbo kiezen inmiddels al wel vaker dan tien jaar geleden voor een technische richting, aldus het CBS. Op het vmbo en het hoger onderwijs steeg het percentage meisjes dat voor een technische richting koos ook, maar licht. Girlsday wordt georganiseerd door het Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek VHTO, het ministerie van Onderwijs, de organisatie TechniekTalent.nu, BAM en Bouwend Nederland.