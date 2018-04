NVM Haaglanden: 'Consument lijdt steeds meer onder de gespannen woningmarkt'

REGIO - Er worden steeds minder bestaande koopwoningen verkocht, meldt NVM Afdeling Haaglanden. In het afgelopen kwartaal zijn landelijk vergeleken met een jaar geleden bijna 13 procent minder huizen van eigenaar veranderd. Door het krimpende wonigaanbod komt ook aan de prijsstijgingen geen einde. De gemiddelde verkoopprijs is gestegen met 9,7 procent.

De vraag naar woningen in de regio Den Haag is het afgelopen jaar hard gestegen. Het aanbod is bij lange na niet toereikend om aan de vraag te voldoen, zegt de NVM. Naast de reguliere woningzoeker merken de makelaars dat er steeds meer expats huizen bezichtigen in centraal gelegen buurt. Het gaat soms om wel 40 tot 50 procent van de bezichtigers.

Daarnaast zijn particuliere beleggers actief op de Haagse woningmarkt. Zij kopen 1 op de 5 woningen. De NVM signaleert dat ook steeds meer mensen uit Amsterdam een woning kopen in Den Haag. De achterblijvende nieuwbouw in Nederland is ook nog steeds een groot probleem. De doorstroming stagneert, met als gevolg dat het aanbod aan koopwoningen verder daalt.



'Er moet nu echt iets gebeuren!'

Bestemmingsprocedures in zowel de binnensteden als in het buitengebied moeten volgens de NVM drastisch worden ingekort, anders loopt de woningmarkt volledig vast. Het kabinet is gevraagd om gepaste maatregelen te nemen. Als de nieuwbouw achterblijft, moet er vaart gemaakt worden met het omvormen van kantoren naar woningen en appartementen.

De NVM ziet nu dat er landelijk veel kleine appartementen worden gebouwd, maar dat is een tijdelijke oplossing. Door de gestegen woningprijzen kunnen veel mensen zich niet veel meer vierkante meters veroorloven. Straks is dat misschien anders en willen mensen meer ruimte en voorzieningen en zijn die kleine appartementen waardeloos geworden.

Verder roepen de makelaars woningcorporaties op om snelheid te maken met het afstoten van corporatiewoningen. Er moet voor gezorgd worden dat starters ook in de huidige woningmarkt over voldoende woonopties beschikken. Of dat nu in de koopsector of in de vrije huursector is, moet per regio bekeken worden, zegt NVM Haaglanden.