Geen treinen tussen Bodegraven en Alphen na aanrijding

BODEGRAVEN - Er rijden sinds 9.30 uur donderdagochtend geen treinen tussen Bodegraven en Alphen aan den Rijn. Aanleiding is een aanrijding.

De NS houdt er rekening mee dat de treinen rond 12.30 uur donderdagmiddag pas weer volgens het spoorboekje zullen rijden.





Nog meer problemen

Er zijn ook problemen op het spoor tussen. Alphen aan den Rijn en Gouda. Daar rijden geen treinen vanwege een overwegstoring. De NS waarschuwt reizigers dat ook deze problemen niet voor 12.30 uur donderdagmiddag zijn opgelost. Het is nog niet bekend of er bussen worden ingezet. De problemen op dit traject ontstonden tijdens de onweersbui die in de nacht van dinsdag op woensdag over de regio trok. De hele woensdag reden er op deze lijn ook al geen treinen.