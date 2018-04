Celstraf voor spookrijder die met drugs op botste op A12

DEN HAAG - Adam K., die in mei 2017 bij Rijswijk een ongeluk veroorzaakte is donderdag veroordeeld tot 9 maanden cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Ook heeft hij een rijverbod van 2 jaar gekregen. De nu 24-jarige Pool reed onder invloed van drugs 17 kilometer tegen het verkeer in. Op de verbindingsweg naar de A4 richting Delft raakte hij bij Rijswijk een tegenligger.

K. was die dag onder invloed van drugs. Volgens K. was een pilletje die hij had gekregen van zijn vriendin, de boosdoener. Tijdens de zitting twee weken geleden verklaarde hij: 'Ik weet niet wat mij bezielde.' Ook bood hij excuses aan het slachtoffer: 'Dit had nooit mogen gebeuren, ik heb enorm spijt.'

K. botste met zijn Audi, de auto was van zijn moeder, op een bestelwagen. Die raakt total loss door de klap. De bestuurder kampt nog altijd met rug- en nekklachten en last van zijn been. Hij kan zijn beroep als hovenier maar moeilijk uitoefenen, ook sporten gaat niet meer, vertelde hij op de zitting.