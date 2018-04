Deel dit artikel:











ADO heeft Excelsior-verdediger in beeld als opvolger Tyronne Ebuehi Khalid Karami (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Khalid Karami is in beeld bij ADO Den Haag. De rechtsback van Excelsior zou de opvolger moeten worden van Tyronne Ebuehi. Die staat in de belangstelling van de Portugese topclub Benfica.

Karami is een vaste waarde bij Excelsior, maar zijn contract loopt in de zomer af. De 28-jarige rechtsback debuteerde in 2011 in het betaald voetbal, bij Go Ahead Eagles. Na twee seizoenen stapte hij over naar Excelsior.