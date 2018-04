'Nieuwe start' Raymond van Barneveld in Premier League: 'Ik moet mijn concurrenten passeren'

DEN HAAG - Raymond van Barneveld houdt vertrouwen in het bereiken van de top vier van de Premier League darts. Dat zegt hij in een vooruitblik op de wedstrijden die deze donderdagavond op het programma staan. De Hagenaar - die op dit moment zevende staat op de ranglijst - wacht donderdagavond twee duels. Een met de Noord-Ier Daryl Gurney en een met de excentrieke 'Snakebite' Peter Wright.

'Iedereen heeft nog kans om zich te plaatsen voor de play-offs', benadrukt Van Barneveld. Hij noemt de tiende speelronde, nadat vorige week de twee laagst geklasseerde deelnemers - de Oostenrijker Mensur Suljovic en de Welshman Gerwyn Price - afvielen, een 'nieuwe start'. 'Ik moet mijn concurrenten passeren en ik heb de kwaliteiten om dat te doen.'

'Barney' start donderdagavond met een wedstrijd tegen Gurney, die een plaats - en een punt - boven hem staat. 'Daryl heeft zijn weg in de Premier League gevonden', stelt de Hagenaar vast. 'Hij speelt goed op dit moment en het wordt lastig om hem te verslaan.'

Ups en downs





Wright valt tijdens deze competitie tegen. De kleurrijke darter met de hanekam bivakkeert op de achtste en laatste plaats. 'Iedereen heeft zijn ups en downs kunnen zien, maar hij is een klasse-speler', benadrukt Van Barneveld. 'Vergeet niet dat hij de enige speler is die Michael van Gerwen heeft kunnen verslaan tijdens deze Premier League. En hij is niet voor niks de nummer twee op de wereldranglijst, hij is een briljante darter.'