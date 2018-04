Hoofdbureau politie-eenheid Den Haag verhuist naar Binckhorst

DEN HAAG - De politie wil het hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag eind 2023 te verhuizen van de Burgemeester Patijnlaan naar een nog te bouwen pand op een locatie in de Binckhorst. De politie heeft een stuk grond op het oog dat ligt ingeklemd tussen de Supernovaweg, de Wegastraat en de Pegasusstraat. Naar verwachting tekenen politie en de gemeente Den Haag eind april een intentieovereenkomst.

De politie wil verhuizen omdat het huidige gebouw in zowel technisch als functioneel opzicht verouderd is. Om het pand te laten voldoen aan de eisen van nu, zou een ingrijpende renovatie nodig zijn. Een verbouwing kan niet plaatsvinden in 'bewoonde' toestand en dus is besloten iets nieuws neer te zetten. Op lange termijn valt nieuwbouw goedkoper uit dan renovatie van het huidige pand aan de Burgemeester Patijnlaan.

Het nieuwe gebouw krijgt, net als nu bij het bureau aan de Burgemeester Patijnlaan al het geval is, geen publieksfunctie. In het toekomstige hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag worden onder meer de eenheidsleiding en -staf, de Dienst Regionale Informatie Organisatie en de Dienst Regionale Recherche gehuisvest. In totaal komen er circa 1900 fte te werken.





Panden afgestoten

Zodra het nieuwe gebouw in gebruik is genomen, worden naar verwachting vier bureaus overbodig. Naast het huidige hoofdbureau in Den Haag zijn dat panden aan de Elisabethhof in Leiderdorp, de Parkweg in Voorburg en de Overgoo in Leidschendam. Deze panden, die eveneens geen van allen een publieksfunctie hebben, worden na de verhuizing afgestoten.

Verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis van Stadsontwikkeling Kerngebieden is zeer te spreken over de plannen. ‘Het is prachtig dat de politie kiest voor de Binckhorst. Het nieuwe hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag past uitstekend in de ontwikkelingen van de Binckhorst en zorgt voor diversiteit in het gebied. Zo werken we gestaag door aan de ontwikkeling van een nieuw woon-werk-gebied in het centrum van Den Haag', aldus Revis.

