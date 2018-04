Passagiers al twee uur vast in trein na aanrijding: 'We willen weten waar we aan toe zijn'

ZWAMMERDAM - 'We staan al bijna twee uur stil en de NS vertelt eigenlijk helemaal niet hoe nu verder.' Het is Oualid Gherbi uit Alphen aan den Rijn die vastzit in een trein bij Zwammerdam na een aanrijding. 'Mensen raken langzamerhand een beetje geïrriteerd.'

De trein waarin de Alphense student zit vertrok donderdagochtend rond 9.10 uur vanuit Alphen aan den Rijn richting Utrecht. Een paar minuten later ging het mis. 'Bij Zwammerdam stopten we ineens. Het voelde gewoon als een normale stop, maar er werd wel meteen omgeroepen dat er een aanrijding was gebeurd.'

En dat is zo'n beetje het laatste wat de passagiers in de trein te horen hebben gekregen, zegt Gherbi. 'Het enige dat af en toe wordt omgeroepen is dat ze nog niet weten wat ze gaan doen. Verder zie je politieagenten lopen, maar die schenken verder geen aandacht aan de trein.'



'Ik heb niets bij me'

Overigens begrijpen de mensen in de trein wel dat er onderzoek gedaan moet worden naar het ongeluk. 'Maar mensen willen wél weten waar ze aan toe zijn.' Zelf was Gherbi op weg naar Gouda voor een schoolopdracht. 'Ik zit maar een beetje op mijn telefoon, want ik heb verder niets bij me.'

Over het ongeluk bij Zwammerdam zelf is weinig bekend. Volgens de NS rijden er op het traject in ieder geval tot 12.30 uur geen treinen.