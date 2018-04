BOSKOOP - De 22-jarige Boskoper die sinds dinsdag werd vermist, is weer terecht. Zijn moeder schrijft op Facebook dat Bart van zich heeft laten horen. 'We gaan hem ophalen.'

Familie en vrienden van de Boskoper sloegen woensdag alarm toen hij al ruim een dag onbereikbaar was en zijn scooter werd teruggevonden op het station in Gouda. Het is niet duidelijk waar Bart sinds dinsdag is geweest.