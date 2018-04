Quick Boys neemt Yordi Teijsse in genade aan na ruzie met Dirk Kuijt

KATWIJK - Yordi Teijsse mag weer meetrainen met het eerste elftal van Quick Boys. De spits werd na een akkefietje met assistent-coach Dirk Kuijt bijna een maand geleden verbannen uit de selectie. Volgens de Katwijkse derdedivisionist is er maandag een 'goed gesprek' tussen de clubleiding en Teijsse geweest.

De clubtopscorer (22 goals in 23 competitieduels) traint sinds het begin van de week weer mee. 'Beide partijen hebben tijdens het onderhoud van afgelopen maandag de wens uitgesproken om de focus volledig op het voetbal te richten', is het enige dat Quick Boys daarover te melden heeft.

In de thuiswedstrijd tegen ASWH op 17 maart liep Teijsse boos van het veld na een ruzie met Kuijt. Daarop werd hij uit de selectie gezet en moest hij een maandsalaris inleveren. De spits betuigde spijt, maar verkeerde lange tijd in onzekerheid over zijn toekomst.



Comeback van Kuijt

Om het gemis van Teijsse op te vangen, maakte Kuijt zijn rentree als voetballer bij Quick Boys. Hij deed afgelopen zaterdag thuis tegen FC Groningen de hele wedstrijd mee, maar de oud-Feyenoorder kon zijn team geen succes brengen. Of zijn comeback naar meer smaakt, wilde de Katwijker niet zeggen.