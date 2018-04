Deel dit artikel:











Pakketbezorger overvallen in Treubstraat in Rijswijk Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

RIJSWIJK - Een pakketbezorger is donderdagmiddag rond 14.30 uur overvallen in de Treubstraat in Rijswijk. Onder dreiging van een vuurwapen beroofden drie mannen de bezorger van pakketten in zijn bestelauto. De verdachten reden na de overval met buit weg.

Het slachtoffer, een bezorger van een online pakketdienst, vertelde aan agenten dat hij zijn auto stilzette op de Treubstraat. Daar stalen drie onbekenden goederen uit zijn bestelbus. Het slachtoffer raakte niet gewond. De verdachten, drie licht getinte mannen, reden in een auto met onbekende buit weg. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van de overval. De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen.