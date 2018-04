Spannende avond voor Leidse politiek, overleeft wethouder Van Gelderen (SP) het debat?

LEIDEN - Wethouder Roos van Gelderen (SP) gaat een lastige avond tegemoet in de Leidse raadzaal. Ze moet aan de gemeenteraad uitleggen hoe het kon gebeuren dat de bouw van containerwoningen voor statushouders ruim 1,2 miljoen duurder is uitgevallen dan begroot. Drie jaar geleden besloot het college om 150 tijdelijke woningen op drie plekken in de stad neer te zetten.

Vanavond wordt wethouder Van Gelderen hierover op het matje geroepen door de gemeenteraad. Dit gebeurt op verzoek van de ChristenUnie. Of de wethouder morgen nog op haar plek zit, is nog maar de vraag. Het ongenoegen bij de raad over het handelen van het college op dit dossier is groot.

In totaal zouden de containerwoningen 2,2 miljoen euro kosten. In december 2016 bleek dit te laag ingeschat. Het project viel 600.000 euro duurder uit dan verwacht. Met name de VVD was hier niet van gecharmeerd, maar de gemeenteraad ging in april 2017 akkoord met het verstrekken van extra geld. Nog geen jaar later bleek het budget alsnog niet genoeg te zijn.



Excuses

Op 27 maart, nog geen week na de gemeenteraadsverkiezingen, liet wethouder Roos van Gelderen in een brief weten dat de bouw van de containerwoningen ruim 1,2 miljoen duurder is uitgevallen dan verwacht. In die brief maakt de bestuurder haar excuses aan de raad.

'Wij betreuren ten zeerste dat deze forse overschrijding heeft plaatsgevonden', schrijft Van Gelderen. 'Zeker nadat uw raad al eerder een extra krediet van 600.000 beschikbaar had gesteld. De raad mocht van het college verwachten dat er een goede inschatting gemaakt zou zijn van de totale kosten.’



SP uit het centrum van de macht

Dat wethouder Van Gelderen in het nieuwe te vormen college niet meer terugkomt, is al langere tijd duidelijk. Nog voor de verkiezingen heeft de SP’er laten weten uit de politiek te stappen. Het is ondertussen ook duidelijk dat haar partij zal verdwijnen uit het centrum van de macht. De partij verloor twee zetels en zit niet aan de onderhandelingstafel voor het nieuwe college.

