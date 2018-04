Deel dit artikel:











Na ruim acht jaar wil woningeigenaar Paramaribostraat af van krakers Foto: ANP

DEN HAAG - Het is een van de betere woonplekken in Den Haag: de Paramaribostraat in de chique Haagse Archipelbuurt. Vastgoedbedrijf Du Chatenier uit Den Haag kocht er een boven- en benedenwoning in 2009. Vrijwel direct werd het pand gekraakt. De eigenaar wil nu na acht jaar van de krakers af en eist ontruiming bij de rechter.

'Du Chatenier en haar medewerkers hebben de krakers meerdere malen verzocht de woning vrijwillig te verlaten, echter zonder resultaat', zei de advocaat van het vastgoedbedrijf donderdag tijdens het kort geding. Volgens de advocaat is renovatie van het pand hoognodig, maar de krakers zouden medewerkers van Du Chatenier de toegang tot het pand weigeren. 'Ze zeggen pertinent nee tegen onze medewerkers'. Het bedrijf liet het verblijf van de krakers lang op zijn beloop, maar wil nu niet meer wachten. Jarenlang zou er geen onderhoud gepleegd zijn aan het pand, ook niet door de vorige eigenaar. De gemeente dreigt al met een boete, omdat de kozijnen aangetast zijn. Bovendien zou de verzekeraar ook nog maar een beperkte dekking geven omdat het pand is gekraakt. Het bedrijf wil beide woningen nadat ze zijn opgeknapt, verhuren voor 1.500 tot 2.200 euro per maand.

Renovatieplan is 'ongeloofwaardig' De advocaat van de krakers noemt het renovatieplan van vastgoedbedrijf Du Chatenier 'ongeloofwaardig'. Eerdere aankondigingen van een opknapbeurt aan het pand stelden volgens hem ook niets voor. 'Als het nu echt menens zou zijn, dan verwacht ik meer op papier.' De drie huidige krakers willen wel vrijwillig weggaan, maar dan moet keihard vaststaan dat het pand echt verhuurd gaat worden en niet komt leeg te staan. Ze bestrijden dat ze medewerkers van Du Chatenier de toegang hebben geweigererd. Volgens hen is de dreiging van een gemeentelijke boete voor het vastgoedbedrijf ook van de baan. Ze zeggen dat ze zelf onderhoud plegen aan de twee woningen. De uitspraak is op 26 april.