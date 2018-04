Deel dit artikel:











Zet de politici in Den Haag aan het werk: dit moet het nieuwe stadsbestuur regelen Haagse onderhandelaars (v.l.n.r): Kapteijns (GroenLinks), Revis (VVD), De Mos (Groep de Mos), Van Asten (D66)

DEN HAAG - Wat wil jij? Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks onderhandelen over een nieuw stadsbestuur in Den Haag. Maar wat moet er wat jou betreft in het coalitieakkoord komen?

Vul het Haagse Omroep West Verlanglijstje in en de redactie brengt jouw ideeën, wensen en oplossingen naar de onderhandelingstafel. Je kunt het formulier hieronder gebruiken. » Klik op deze link om het formulier vanuit de app in te vullen