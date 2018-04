Schaatsbond KNSB stelt Herman de Haan aan als nieuwe topman

GOUDA - De Nederlandse schaatsbond KNSB heeft in Herman de Haan een nieuwe directeur-bestuurder gevonden. De 57-jarige Gouwenaar volgt Piet Geurts op, die deze functie afgelopen jaar op interim-basis vervulde. Als directeur-bestuurder voert De Haan het management van de KNSB aan, met een raad van toezicht boven zich.

De inwoner van Gouda heeft geen verleden in de schaatssport. De Haan werkte de afgelopen twee jaar als directeur-bestuurder van de Hersenstichting.

'In de schaatssport is veel energie gestopt in het uitzetten van een gezamenlijke koers waar alle betrokkenen mee verbonden kunnen zijn: samen voor het schaatsen. Ik zal mij ten volle inzetten om dat proces verder vorm te geven', zei De Haan.



Arie Koops

De KNSB moet nu alleen nog een opvolger aanstellen voor technisch directeur Arie Koops, die na twaalf jaar vertrekt. Die procedure zit volgens de bond in de afrondende fase.

