Het Scheveningse Lied maakt zich op voor de finale in de Oude Kerk in Den Haag Foto: Talkshow FRITS! Foto: Talkshow FRITS!

DEN HAAG - In de Oude Kerk in Den Haag zal op 30 mei bekend worden gemaakt wie het mooiste lied over Scheveningen heeft gemaakt, dit vertelt initiatiefnemer Alexander Sorban in talkshow FRITS!

Geschreven door Redactie FRITS!

Tien finalisten zullen daar nog één keer hun lied ten gehore brengen. De aankomende weken zal zich een nog een laatste deelnemer toevoegen door een zogenoemde wild card. Drie juryleden én het publiek bepalen de winnaar, die automatisch doorstroomt naar de grote finale in de Oude Kerk. Het winnende lied zal te horen zijn op Hipfest, Vlaggetjesdag en op Parkpop. De winnaar krijgt ook nog eens een videoclip, opgenomen in Scheveningen, en een fotosessie. Voor de liefhebber komt er een album met alle finaleliedjes.

Feest aan Zee De zoektocht naar Het Scheveningse Lied maakt onderdeel uit van Feest Aan Zee - 200 jaar Scheveningen Badplaats. Wil je de finale bijwonen? Meld je dan aan bij Popagenda Scheveningen.





LEES OOK: Wie schrijft het beste lied over Scheveningen?