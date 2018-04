Afstand naar Den Haag wordt steeds groter...

REGIO - Hoe ver ligt Monster van Den Haag? Je zou zeggen een kilometer of zes, maar misschien is het wel vijftien of drie. Wie de blauwe verkeersborden langs de provinciale weg N211 volgt, wordt er niet veel wijzer van. Omroep West-verslaggever Michiel Steenwinkel nam de proef op de som.

Bij het beginpunt aan het einde van de Maasdijk bij Hoek van Holland zegt het verkeersbord dat het vijftien kilometer is naar Den Haag. Twee kilometer verderop in 's-Gravenzande is de afstand ineens gedaald tot negen kilometer, terwijl iets verderop de afstand weer oploopt tot twaalf kilometer.

Nog gekker is het dat slechts zeshonder meter verderop de afstand tot Den Haag volgens de bewegwijzering is gehalveerd tot zes kilometer om even later in Poeldijk weer op te lopen tot negen kilometer. Kort daarop vermeldt een bord dat het nog slechts één kilometer is tot Den Haag.



Binnen de bebouwde kom

Formeel wordt de afstand gemeten 'tot het eerste bewegwijzerde kruispunt binnen de bebouwde kom', zegt de Nationale Bewegwijzeringsdienst in Utrecht. Een woordvoerder kan nog niet zeggen hoe het komt dat de afstanden op de borden langs de N211 zo enorm variëren.

Komt het misschien omdat Westlanders Den Haag een beetje op afstand willen houden? 'Als ze slim zijn wel,' zegt een mevrouw in Poeldijk. Een Vlaamse fietser zegt dat het de andere kant op ook verwarrend is. 'Eerst is 's-Gravenzande vier kilometer en dan weer drie.' Het zijn Belgische toestanden langs de N211 in Westland, erkent de man.