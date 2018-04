Deel dit artikel:











HTM voert nieuw automatiseringssysteem in voor berekening ritprijzen Een tram van de HTM | Foto: Archief Omroep West

DEN HAAG - HTM voert zaterdag een nieuw automatiseringssysteem in dat zorgt voor de berekening van de ritprijzen. In februari ontstonden er problemen met de invoering van het nieuwe systeem, waardoor een deel van de reizigers niet meer kon uitchecken. Daardoor werd een ritprijs van vier euro afgeschreven, in plaats van de echte, meestal lagere, prijs.

Tijdens de problemen in februari besloot HTM terug te schakelen naar het oude systeem. Dat bleek niets op te lossen. De vervoerder besloot daarop in de trams waar de problemen zich voordeden de ov-chipkaartlezers helemaal uit te zetten. Volgens de HTM is het automatiseringssysteem de afgelopen maanden uitgebreid getest, waardoor het nu opnieuw kan worden ingevoerd. LEES OOK:

