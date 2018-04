Zeven jaar cel geëist voor wurgen schoonvader met hondenriem

BODEGRAVEN - Dat zijn schoonvader de vrouw van Menno R. (51) seksueel zou hebben misbruikt en daarover kwetsende opmerkingen maakte, zorgde ervoor dat de stoppen doorsloegen bij de Bodegraver. In juni vorig jaar beroofde hij de 74-jarige man van het leven door hem te wurgen met een hondenriem. Het Openbaar Ministerie (OM) eist zeven jaar cel.

De verdachte vertelde donderdag voor het eerst zijn verhaal in de Haagse rechtbank. Hij zat in een depressieve periode toen het op 16 juni 2017 tot een confrontatie met zijn schoonvader kwam. Die zou seksueel misbruik hebben gepleegd met zijn dochters, onder wie de vrouw van R.

Op die bewuste avond komt de schoonvader ongewild bij hem langs in Bodegraven. Het is de eerste keer dat ze met elkaar praten over het misbruik, waarop de 74-jarige man lachend en kwetsend reageert. Na zo'n anderhalf uur wil R. zijn honden uitlaten en stuurt hij zijn schoonvader, die dronken is en ondertussen ook de wc heeft ondergeplast, weg.



Licht uit

In plaats van weg te gaan, stribbelt de schoonvader tegen. Als hij één van de honden schopt of op het dier gaat staan en vervolgens nogmaals een kwetsende opmerking over het misbruik maakt, gaat bij R. het licht uit. De 51-jarige Bodegraver slaat een hondenriem om de nek van zijn schoonvader en trekt deze aan totdat de man stopt met ademen.

R. brengt diezelfde avond nog het lichaam naar het politiebureau en meldt zich, in het gezelschap van zijn vrouw en kinderen, als dader. Het OM houdt rekening met de tragische omstandigheden en verklaart de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar. Toch is de strafeis zeven jaar cel.



Recht in eigen hand

'Welke goede reden je ook meent te hebben om aan iemand een hekel te hebben, of in welke mate iemand je kan tergen. Nooit mag daarbij het recht in eigen hand genomen worden. Want niemand verdient het om dit met zijn leven te bekopen', aldus de officier van justitie.

De advocaat van R. wil dat hij wordt ontslagen van rechtsvervolging. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.