Burgemeester Krikke: minimaal helft nieuw college moet uit vrouwen bestaan

DEN HAAG - Een nieuw college van burgemeester en wethouders in Den Haag moet minimaal voor de helft uit vrouwen gaan bestaan. Dat vindt burgemeester Pauline Krikke. 'Ik steun het idee van meer vrouwen in het college. Ik vind het eigenlijk niet meer dan normaal dat je op z'n minst vijftig-vijftig zou moeten hebben', aldus de burgemeester tijdens een interview met Omroep West.

Op dit moment telt het Haagse college van burgemeester en wethouders zeven leden. Slechts twee daarvan zijn vrouw: Krikke zelf en wethouder Saskia Bruines (D66). Als de onderhandelingen tussen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks over een nieuw stadsbestuur slagen, krijgt Den Haag acht wethouders. Want het idee is nu dat iedere partij er twee mag leveren. In de praktijk komt het pleidooi van Krikke er dus op neer dat Den Haag dan vier vrouwelijke wethouders moet krijgen.

Waarom het kwaliteitsargument altijd gebruiken bij vrouwen, terwijl het heel logisch is dat vrouwen die op die plek zitten, kwaliteiten hebben? Pauline Krikke – Burgemeester van Den Haag

De burgemeester zegt zich ook te storen aan de manier waarop nu de discussie over een meer gelijke verdeling van functies in de politiek wordt gevoerd. 'Die gaat altijd over vrouwen en nooit over mannen.' Krikke: 'En wat me er ultiem in stoort, is dat er dan wordt gezegd: We hebben nu een vrouw, waarna dan iedereen zich haast om te zeggen: En we hebben wel gelet op kwaliteit. Dan denk ik: dat haal je de koekoek. Waarom het kwaliteitsargument altijd gebruiken bij vrouwen, terwijl het heel logisch is dat vrouwen die op die plek zitten, kwaliteiten hebben?'



Scoutingscommissie

Krikke vindt dat ook dat meer vrouwen in de politiek actief moeten zijn. Zij was een tijd voorzitter van de scoutingscommissie van de VVD voor functies in de Eerste en Tweede Kamer en het Europees parlement. Daarbij was het streven ook altijd vijftig procent vrouw, zegt zij.

'En het hoeft van mij niet fiftyfifty precies te zijn. Het mag ook best eens zo zijn dat zestig procent vrouwen hebt en veertig procent mannen. En ik heb het kabinet niet samengesteld. Maar ik ben het ook niet eens met Mark Rutte, die heeft gezegd dat dat hij ontzettend goed heeft gezocht en dat het onmogelijk was om vrouwen van kwaliteit te vinden. Want ik weet niet heel zeker waar hij dan heeft gekeken.'



Minister worden

Krikke bevestigt dat zij zelf in het verleden is gevraagd om minister te worden. Twee keer zei ze 'nee'. De burgemeester: 'Omdat ik het op dat moment niet kon maken voor de dingen die ik aan het doen was.' En is een eventuele overstap totaal niet aan de orde. Ik ben met hart en ziel burgemeester van Den Haag, dus liever niet.'

Ik sta boven de partijen Pauline Krikke – Burgemeester van Den Haag

Tijdens de formatie van een nieuw college, speelt Krikke een bescheiden rol. 'Ik sta boven de partijen.' Zij heeft wel alle partijen bij zich aan tafel geroepen en hen gewezen op de faciliteiten die de gemeente kan bieden, zoals vergaderplekken en het feit dat ambtenaren klaar staan om informatie ter beschikking te stellen.



Wensenlijstje

Ook heeft zij een eigen wensenlijstje ingeleverd. Eén daarvan is dat zij wil dat er een pot geld beschikbaar komt waar zij direct dingen kan betalen op het gebied van veiligheid, haar portefeuille. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om extra veiligheidsmaatregelen op Prinsjesdag.

Om aanslagen tegen te gaan werden de afgelopen edities zware Engelse hekken gehuurd. Dat kost extra geld. 'Het is fijn als je dan een pot hebt waar je dat uit kan betalen, zonder dat je daarvoor eerst naar de gemeenteraad moet. Want dan ben je weken verder.'

