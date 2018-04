West Wekker: Vijf aanhoudingen na illegaal gokken en Leidse wethouder mag blijven

REGIO - Goedemorgen! Word rustig wakker met een kop koffie of thee en zorg ervoor dat je weer helemaal op de hoogte bent met onze West Wekker.

1. Vijf aanhoudingen om illegaal gokken in Den Haag

Tijdens een grote actie tegen illegaal gokken in Den Haag heeft de politie vijf mensen gearresteerd. Ze worden ervan verdacht deel te nemen aan een criminele organisatie en van witwassen. De groep zou geld hebben verdiend met zogeheten gokzuilen, computers waarop mensen kunnen wedden op sportwedstrijden.

2. Leids wethouder Roos van Gelderen (SP) mag blijven

Roos van Gelderen (SP) mag aanblijven als wethouder in Leiden. Van Gelderen moest zich gisteravond in de gemeenteraad verantwoorden over de bouw van containerwoningen voor statushouders. Deze 150 woningen gaan Leiden 1,2 miljoen meer kosten dan begroot. Dit komt bovenop de extra zes ton die eerder al werd uitgetrokken. Zodoende is het project bijna twee keer duurder dan gepland.

3. Tandartsen vinden hoge boete zelf ook terecht

De Tandzorg Groep uit Delft, met acht tandartspraktijken in Noord- en Zuid-Holland, legt zich neer bij een boete van 400.000 euro. Sterker nog: de tandartsen vinden dat ze terecht zijn beboet en tekenen geen beroep aan. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legde de hoogste boete in de mondzorgsector ooit op aan de organisatie, omdat die een deel van zijn patiënten te veel heeft laten betalen voor bijvoorbeeld kronen, bruggen, kunstgebitten en implantaten.

4. Burgemeester Krikke: minimaal helft nieuw college moet uit vrouwen bestaan

Een nieuw college van burgemeester en wethouders in Den Haag moet minimaal voor de helft uit vrouwen gaan bestaan. Dat vindt burgemeester Pauline Krikke. 'Ik steun het idee van meer vrouwen in het college. Ik vind het eigenlijk niet meer dan normaal dat je op z'n minst vijftig-vijftig zou moeten hebben', aldus de burgemeester tijdens een interview met Omroep West.

5. Zeven jaar cel geëist voor wurgen schoonvader met hondenriem

Dat zijn schoonvader de vrouw van Menno R. (51) seksueel zou hebben misbruikt en daarover kwetsende opmerkingen maakte, zorgde ervoor dat de stoppen doorsloegen bij een Bodegraver. In juni vorig jaar beroofde hij de 74-jarige man van het leven door hem te wurgen met een hondenriem. Het Openbaar Ministerie (OM) eist zeven jaar cel.

6. HTM voert nieuw automatiseringssysteem in voor berekening ritprijzen

HTM voert zaterdag een nieuw automatiseringssysteem in dat zorgt voor de berekening van de ritprijzen. In februari ontstonden er problemen met de invoering van het nieuwe systeem, waardoor een deel van de reizigers niet meer kon uitchecken. Daardoor werd een ritprijs van vier euro afgeschreven, in plaats van de echte - meestal lagere - prijs.

Weer

Vandaag is eropnieuw bewolking, maar de kans op regen is klein. Eerst is er weinig wind, later zwak tot matig. Het wordt dan 12-14 graden. Zaterdag meer zon en zachter.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.