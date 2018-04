Deel dit artikel:











Bijzondere vangst: 'monstersnoek' met karper in bek Snoek met karper in Hillegom. (Foto: Pieter Hoogewerf)

HILLEGOM - Je laat nietsvermoedend je hond uit in het park. En dan struikel je bijna over een megagrote snoek met een karper in z'n bek. Het overkwam Pieter en Toos Hoogewerf uit Hillegom. 'Echt een monster.'

Ze waren met de hond aan het wandelen in het Hillegomse Beltpark, toen ze de vissen zagen liggen op de waterkant. 'Een snoek van wel ruim een meter, met een karper van dertig, veertig centimeter in z'n bek', beschrijft Pieter Hoogewerf. 'Ik denk dat die snoek met zoveel kracht op die karper is gedoken, dat ze te dicht bij de kant kwamen.' Hij gaat zelf regelmatig vissen. 'Zo'n grote heb ik ook weleens gevangen, hoor. Maar niet met zo'n grote aasvis.' De 63-jarige Hillegommer benadrukt dat beide vissen al dood waren toen hij ze aantrof. 'Ze liggen er nog. En ik rook nog niks, dus ze waren vers.'