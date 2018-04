Deel dit artikel:











Leidse wethouder Roos van Gelderen (SP) mag blijven Roos van Gelderen. | Foto: Gemeente Leiden Containerwoningen in Leiden | Foto: Omroep West/Rob Vlastuin)

LEIDEN - Roos van Gelderen (SP) mag aanblijven als wethouder in Leiden. Van Gelderen moest zich donderdagavond in de gemeenteraad verantwoorden over de bouw van containerwoningen voor statushouders. Deze 150 woningen gaan Leiden 1,2 miljoen meer kosten dan begroot. Dit komt bovenop de extra zes ton die eerder al werd uitgetrokken. Zodoende is het project bijna twee keer duurder dan gepland.

Wel nam de gemeenteraad een motie van treurnis aan. Hierin wordt gezegd dat de raad de gang van zaken betreurt. Het gemeentebestuur wist in februari al dat de containerwoningen veel duurder zouden uitvallen. Toch werd de gemeenteraad daar pas op 27 maart, een week na de gemeenteraadsverkiezingen, door de wethouder over geïnformeerd. Het CDA noemde de gang van zaken: ‘ontzettend ernstig’. D66 en de PvdA vroegen zich hardop af waar het precies is mis gegaan. Volgens de VVD heeft de wethouder de controle verloren. En de PvdD deed de kwestie aan een ezel denken dat zich steeds stoot aan dezelfde steen. Desondanks mag wethouder Van Gelderen van de raad gewoon aanblijven.

Naar huis sturen heeft geen zin Van Gelderen had er zeer waarschijnlijk niet meer gezeten als er vorige maand geen verkiezingen waren geweest. De SP'er heeft al laten weten uit de politiek te stappen en haar partij komt niet meer terug in het volgende college. Volgens Dorien Verbree van de VVD heeft het daarom nu ook geen zin om de wethouder naar huis te sturen. ‘Daar heeft nu niemand in de stad iets aan’, aldus Verbree. De gemeente Leiden is nog wel aan het onderzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren dat de containerwoningen 1,2 miljoen duurder zijn uitgevallen. Ook voor het college kwam dit als een verrassing. Dit rapport moet voor 1 mei af zijn. Daarna wil de gemeenteraad nog een keer met de wethouder in debat over de kwestie. LEES OOK: Containerwoningen Leiden vallen flink duurder uit: excuses college van B&W aan raad