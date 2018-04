Deel dit artikel:











Auto in lichterlaaie, buurtbewoners zagen man 'iets door het raam gooien' De auto stond in lichterlaaie. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een auto aan de Pieter Langendijkstraat in Den Haag is donderdagavond in vlammen opgegaan. Buurtbewoners zeggen dat ze een man iets door het raam van de auto zagen gooien. Daarna rende hij hard weg en sloegen de vlammen uit de auto.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De metershoge vlammen trokken volgens nieuwssite Regio15 veel bekijks. Om dat publiek op afstand te houden werd een deel van de straat afgezet.