Meer muziek met koningin Máxima

LEIDEN - Erevoorzitter koningin Máxima van de stichting Méér Muziek in de Klas heeft donderdag de pabo van de Hogeschool Leiden bezocht. Ze heeft daar een workshop digitaal componeren bijgewoond.

De workshop is onderdeel van de studiedagen van muziekdocenten van de pabo's. Koningin Máxima ging in gesprek met de docenten over hoe een muziekles op verschillende manieren geïntegreerd kan worden in het lesprogramma en de verschillende vormen waarin een muziekles gegeven kan worden.

Tot en met eind mei vinden er naast de workshops op de pabo's, ook op 36 basisscholen workshops plaats waarbij de basisschoolkinderen een ringtone leren componeren. De kinderen kunnen daarmee ook iets winnen: een professionele jury, bestaande uit onder anderen Wibi Soerjadi, bepaalt of hun ringtone gespeeld gaat worden op 20 juni door leden van het Metropole Orkest in het Concertgebouw.