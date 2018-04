'Sorry dat ik jullie heb teleurgesteld', play-offs Premier League darts uit zicht voor 'Barney'

DEN HAAG - Raymond van Barneveld heeft donderdagavond slechte zaken gedaan in de Premier League darts. De Haagse oud-wereldkampioen leed twee nederlagen en ziet daardoor een plaatsje in de play-offs om de titel uit het zicht verdwijnen.

'Barney' begon de avond met een wedstrijd tegen de Noord-Ier Daryl Gurney. Die stond de zesde op de ranglijst, een plaats - en een punt boven de Hagenaar - en was dus een rechtstreekse concurrent in de strijd om een plekje bij de beste vier spelers.

Gurney begon de partij meteen goed en snoepte de eerste leg af van Van Barneveld. Die diende hem met knappe 158-finish van repliek, maar daarna moest hij toch toezien hoe de Noord-Ier bij hem wegliep, onder meer via een 121-finish op bullseye. Met dubbel zestien besloot Gurney de partij.



'Het voelde zo slecht...'

In de laatste wedstrijd van de avond moest 'Barney' nog een keer aan de bak, tegen hekkensluiter Peter Wright. Maar ook dat duel leverde een teleurstelling op. Van Barneveld moest met 7-2 zijn meerdere erkennen in de excentrieke 'Snakebite'.

'Hier zijn geen excuses voor', laat Van Barneveld weten. 'Na de nederlagen van de laatste weken wilde ik wat laten zien, maar toen ik verloor van Daryl voelde ik dat mijn kansen op het bereiken van de play-offs in rook waren opgaan. Dat voelde zo slecht... Ik probeerde me daarna nog op te laden voor de partij tegen Peter, maar dat lukte niet. Sorry dat ik jullie heb teleurgesteld.'