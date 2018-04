Deel dit artikel:











Broodjeszaak Dopmeijer is niet meer: 'Onze lichtreclame wordt museumstuk' John en Allie Dopmeijer (Foto: Maikel Coomans) De broodjeszaak was een begrip in Den Haag. (Foto: Maikel Coomans) Tijdens de afscheidsreceptie krijgen klanten hapjes en drankjes. 'Maar geen broodjes meer!' (Foto: Maikel Coomans)

DEN HAAG - In de vitrine liggen nog wat hapjes, maar er liggen deze vrijdagochtend vooral veel bossen bloemen op de balie van broodjeszaak Dopmeijer in Den Haag. Donderdag was de populaire zaak voor het laatst open. Veel klanten grepen de kans om nog een laatste keer wat te eten en de eigenaren te bedanken. Deze vrijdag staat de afscheidsreceptie gepland.

Eigenares Alie Dopmeijer heeft het best moeilijk met het afscheid. 'Tja, we sluiten toch een periode af...' Vooral het contact met de klanten zal ze missen. 'We hadden heel leuke, persoonlijke gesprekken.' Bij Dopmeijer kwamen dan ook heel verschillende mensen. 'Zelfs uit Breda, Bergen op Zoom en Deventer', zegt Alie. 'Ze kwamen echt van heinde en verre.' Haar man John vult haar aan: 'Van burgemeesters tot mensen in de gevangenis waar we eten moesten bezorgen', vertelt John. 'Heel gevarieerd.' Met Dopmeijer verdwijnt een 108 jaar oud begrip uit Den Haag. Zo komt er een einde aan de beroemde broodjes, zoals hun eigen broodje bal en uierboord (in de volksmond: 'Koeietiet'). Maar de lichtreclame - met de tekst 'Een broodje van Dop' - blijft bewaard. 'We hebben een afspraak met Haags Historisch Museum, die komt daar te hangen', vertelt John trots: 'Dat wordt een museumstuk.'

Mankementjes Alie en John stoppen omdat de jaren gaan tellen. 'We zijn op leeftijd en hebben het vreselijk druk', legt Alie uit. 'Je krijgt wat mankementjes... Dan kun je beter stoppen voordat je dadelijk echt niet uit de voeten kunt.'

We zijn op leeftijd en hebben het vreselijk druk Alie Dopmeijer

Met de receptie die deze vrijdag plaatsvindt, wordt een definitief punt gezet achter de 108-jarige geschiedenis van Dopmeijer. Klanten die nog afscheid willen nemen van Allie en John zijn welkom. 'Er zijn hapjes en drankjes', belooft Alie. Lachend: 'Maar geen broodjes meer!'

Met de receptie die deze vrijdag plaatsvindt, wordt een definitief punt gezet achter de 108-jarige geschiedenis van Dopmeijer. Klanten die nog afscheid willen nemen van Allie en John zijn welkom. 'Er zijn hapjes en drankjes', belooft Alie. Lachend: 'Maar geen broodjes meer!'