Opnieuw problemen op spoor tussen Alphen en Gouda: uren geen treinen vanwege storing

BOSKOOP - Ook deze vrijdag was het weer raak op het spoor tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Sinds 9.45 uur reden op dit traject urenlang geen treinen tussen Boskoop en Gouda. Dit kwam door een sein- en overwegstoring.

De afgelopen twee dagen waren er ook al problemen op deze lijn. Toen was er een overwegstoring, die werd veroorzaakt door het hevige onweer dat in de nacht van dinsdag op woensdag over de regio trok.

Die storing was vrijdagochtend opgelost, maar de vreugde was maar van korte duur. Om 9.45 uur vrijdagochtend lag het treinverkeer er op deze lijn weer uit.

Na-ijlen

'De kans is vrij groot dat ook deze storing samenhangt met dat onweer', vertelt een woordvoerder van ProRail. 'Vaak zie je dat zoiets blijft na-ijlen. Maar honderd procent zekerheid hierover hebben we niet. Monteurs gaan kijken wat de oorzaak is.' Om 13.15 uur was het probleem opgelost en sinds 13.30 uur rijden de treinen weer volgens het spoorboekje.

Tot 13.30 uur werden er stopbussen ingezet tussen Boskoop, Boskoop Snijdelwijk, Waddinxveen Noord, Waddinxveen, Waddinxveen Triangel en Gouda. Reizigers tussen Alphen aan den Rijn en Gouda werd aangeraden te reizen via Woerden.