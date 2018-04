Deel dit artikel:











Arrestatieteam valt woning binnen in Den Haag Inzet politie Burgemeester Jansenstraat | Foto: Regio15

DEN HAAG - In een woning aan de Burgemeester Jansenstraat in Den Haag is vrijdagochtend vroeg een arrestatieteam binnengevallen. De politie vermoedde dat er een persoon met een vuurwapen in de woning was. Donderdagavond had de politie een melding binnengekregen over een geweldsincident in de woning.

De politie nam geen enkel risico en sloot de straten in de buurt hermetisch af. Nadat het zwaarbewapende arrestatieteam binnenviel bleek er niemand aanwezig, meldt een politiewoordvoerster. Vlak na de inval kwam de verdachte in zijn auto de straat inrijden en trokken agenten meteen hun vuurwapen. Samen met het arrestatieteam werd de man, een 35-jarige Hagenaar, uit zijn auto gehaald. In de auto zat ook een 30-jarige vrouw uit Utrecht, zij is ook aangehouden. Later vonden agenten in de auto een puppy, hondengeleiders hebben zich over het beestje ontfermd.

Verhoor De man en vrouw zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De woning en de auto van de verdachte zijn onderzocht, maar de politie kan nog niet zeggen wat daar is uitgekomen.