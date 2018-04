Hierdoor komt het dat de afstand naar Den Haag steeds verandert

REGIO - Het is opvallend, de steeds op- en aflopende afstanden tot Den Haag die worden aangegeven op de verkeersborden langs de N211 in het Westland. Donderdag liet Omroep West-verslaggever Michiel Steenwinkel zien dat er helemaal niks van klopt. De Nederlandse Bewegwijzeringsdienst legt uit hoe het komt: het is een combinatie van een nieuwe meetmanier, de uitbreiding van steden en dorpen en de aanleg van nieuwe wegen, waardoor afstanden korter worden. Nog niet alle borden zijn daarop aangepast.

Bij het beginpunt van de N211 aan het einde van de Maasdijk bij Hoek van Holland zegt het verkeersbord dat het 15 kilometer is naar Den Haag. Zo'n 2 kilometer verderop in 's-Gravenzande is de afstand ineens gedaald tot 9 kilometer, terwijl iets verderop de afstand weer oploopt tot 12 kilometer.

Nog gekker is het dat slechts 600 meter verderop de afstand tot Den Haag volgens de bewegwijzering is gehalveerd tot 6 kilometer om even later in Poeldijk weer op te lopen tot 9 kilometer. Kort daarop vermeldt een bord dat het nog slechts 1 kilometer is tot Den Haag.



Nieuwe meetmethode

De Nederlandse Bewegwijzeringsdienst laat weten dat het verschil is ontstaan door een combinatie van factoren. De belangrijkste is een nieuwe meetmethode. Vroeger werd de afstand tot het centrum van de betreffende stad aangegeven. Tegenwoordig wordt de afstand tot het eerste kruispunt in de bebouwde kom gemeten. Bij een grote stad als Den Haag kan dat dus een behoorlijk verschil opleveren.

Het verschil kan ook groter worden als een dorp of stad uitbreidt met nieuwe wijken, waardoor plaatsen dichter bij elkaar komen te liggen en er dus nieuwe borden worden neergezet. Ook de aanleg van nieuwe wegen kan de afstand verkorten.



Oude borden

Er hangen dus nog de nodige 'oude' borden die er al hingen voor de nieuwe meetmethode werd ingevoerd, dorpen werden uitgebreid of nieuwe wegen zijn aangelegd. Een oplossing om alles weer kloppend te krijgen zou zijn om die allemaal te vervangen, maar dat kost erg veel geld.

Volgens de Nederlandse Bewegwijzeringsdienst is het aan de wegbeheerder, in dit geval de provincie, om te beslissen wanneer borden worden vervangen. De dienst probeert 'het een en ander recht te trekken' tijdens vervangingsplannen en andere lopende bewegwijzeringsprojecten.

