Heb jij wel eens te maken met wateroverlast of juist niet? Vul de enquête in!

REGIO - Wateroverlast na regenbuien; een vervelend probleem voor wie er mee te maken krijgt. En het probleem wordt eerder groter dan kleiner, want door de klimaatverandering verwacht het KNMI heviger buien. De NOS en de regionale omroepen inventariseren waar de problemen na een stortbui het grootst zijn.

In onze regio zijn er meerdere plekken waar na fikse regenval kelders onderlopen en riolen het water niet kunnen afvoeren. Vaak is het een afweging van een gemeente; investeren we veel geld in een situatie die maar af en toe voorkomt of leren we er mee leven.

De lager gelegen gebieden zoals Alphen aan den Rijn, Gouda en Nieuwkoop zijn kwetsbaar, maar hebben wel plaatsen waar ze het water kwijt kunnen. In volgebouwde stedelijke gebieden kan het water vaak nergens heen.



In kaart brengen

Staan bij jou de straten blank? Of heb je nergens last van? Vul de enquête in en laat het ons weten. Met de resultaten proberen wij dan in kaart te brengen waar zich problemen voordoen.

