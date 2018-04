Deel dit artikel:











Vogels in Avifauna weer naar buiten na ophokplicht De reuzentoeako's voeden hun jong. (Foto: Avifauna).

ALPHEN AAN DEN RIJN - De ophokplicht voor pluimvee, om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan, is sinds vrijdag opgeheven. En dat is goed nieuws voor Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn. Delen van het park waren door de ophokplicht afgesloten en verschillende vogels konden zich niet vrij door het park bewegen.

Onder meer de zogeheten Cuba-volière en een deel van het gebied rondom de vijver in het park waren sinds december afgesloten vanwege de landelijke ophokplicht.

We zijn er hartstikke blij mee, het komt precies op het goede moment Pamela Stolze - Avifauna

Voor het park komt de opheffing van de ophokplicht als geroepen. 'We zijn er hartstikke blij mee', zegt Pamela Stolze van Avifauna. 'Het komt precies op het goede moment. Het laagseizoen loopt op zijn einde.'

En dus kunnen onder meer de zijdehoenders zich weer vrij door het park bewegen, legt Stolze uit. Het is overigens niet de eerste keer dat het park last heeft van maatregelen rondom het inperken van vogelgriep. In 2014 werd zelfs het complete park gesloten.