Haagse Thialf-schutter ook verdacht van afpersing

DEN HAAG - De 57-jarige Hagenaar Charles Reinier van der W. die schaatssponsor Bert Jonker zou hebben beschoten op het parkeerterrein van schaatsstadion Thialf, wordt ook verdacht van afpersing van de schaatssponsor.

Het Openbaar Ministerie (OM) meldde dat tijdens een regiezitting bij de rechtbank in Leeuwarden.

Verdachte Charles Reinier van der W. (57). werd in juli door de Spaanse politie opgepakt in de buurt van Barcelona en in september uitgeleverd aan Nederland. Bij de schietpartij in januari vorig jaar werd Jonker in zijn hand geraakt. Hij wist per auto te ontkomen. Er zou sprake zijn van een zakelijk conflict. Het OM gaat uit van een poging tot moord.





De zaak zou vrijdag aanvankelijk inhoudelijk worden behandeld bij de rechtbank. Maar het OM moet nu eerst met Spanje het nodige papierwerk regelen voordat Van der W. behalve moord ook afpersing ten laste kan worden gelegd. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak verdergaat.

EK allround





Het schietincident vond plaats op de avond van zaterdag 7 januari, in het weekend van het EK allround en sprint. Ingenieursbureau Clafis sponsort een schaatsteam met onder meer Jorrit Bergsma.

Het voorarrest van Van der W. werd in december opgeheven omdat hij ernstig ziek is en behandelingen moest ondergaan. Hij moet nog wel een enkelband dragen.

Van der W. stelt dat niet hij een wapen bij zich had, maar Jonker een pistool op hem richtte, dat bij een worsteling afging. Het wapen en kogels werden niet teruggevonden.





LEES OOK: Reconstructie schietpartij ijsstadion Thialf