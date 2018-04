Gemeente trekt stekker uit plan distributiecentrum Nedcargo in Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - De gesprekken tussen Nedcargo en de gemeente Alphen aan den Rijn over een nieuw te bouwen distributiecentrum zijn beëindigd. Er kon geen overeenstemming bereikt worden, meldt mediapartner Studio Alphen.

Beide partijen waren maanden met elkaar in gesprek, maar Nedcargo accepteerde in februari het finale bod van de gemeente niet. Ook daarna bleken de gemeente en het bedrijf niet tot overeenstemming te kunnen komen over de voorwaarden. 'Het verschil in de door de gemeente gevraagde en door Nedcargo geboden grondprijs is onoverbrugbaar', laar de gemeente Alphen aan den Rijn in een schriftelijke reactie aan Studio Alphen weten.

Directeur Diederik Antvelink van Nedcargo liet eerder aan Studio Alphen weten nog goede hoop te hebben om er samen met de gemeente uit te komen. Over de wijze waarop de gemeente acteerde tijdens de onderhandelingen was Antvelink overigens niet te spreken. 'Over de voorwaarden viel niet te onderhandelen, ze meldden wel dat er andere kapers op de kust lagen. Dat ruikt naar grondspeculatie.'



Kapers op de kust

In februari liet wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) al weten dat vier logistieke bedrijven zich gemeld hadden bij de gemeente, nadat duidelijk werd dat Nedcargo mogelijk zou afhaken. Er zijn volgens Van As 'zelfs twee partijen die het hele plan zo zouden willen uitvoeren'. Het gaat op dit moment om een stuk grond van in totaal tien hectare. 'De prijs die we vragen is goed, anders zouden andere bedrijven ook geen interesse tonen. Daar gaan we niets meer aan veranderen', liet Van As toen al weten.

