'Gemeenteraad, vel een Salomonsoordeel over Sacrementskerk'

DEN HAAG - Vijfhonderd jaar geleden spijkerde de Duitse theoloog Maarten Luther stellingen op de deur van de katholieke kerk. Hij klaagde de katholieke kerk aan omdat rijken hun zonden konden afkopen en armen niet. De PvdA in Den Haag doet honderden jaren later hetzelfde op de Sacramentskerk in de Vogelwijk en heeft vijf stellingen op de kerk gespijkerd.

Reden van de ludieke actie is de bouw van twaalf luxe woningen op de plek van de kerk. De PvdA wil dat er juist betaalbare woningen op deze locatie komen. 'Dat heeft de stad nodig', zegt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. Daarom spijkerde de PvdA-fractie vijf stellingen op de deur van de kerk:

1. Geen toren van Babel: geen villa's hier maar betaalbare woningen.

2. Gemeenteraad, vel een Salomonsoordeel: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

3. Laat een huis geen rib uit je lijf kosten.

4. Zoekt een betere oplossing en gij zult vinden.

5. Hoogmoed komt voor de val.



Appartementencomplex

De Sacramentskerk staat al jaren leeg. Het kerkbestuur heeft daarom het pand en de grond verkocht aan een projectontwikkelaar. Die maakte in eerste instantie een plan voor het slopen van de kerk voor de bouw van een appartementencomplex voor bijna veertig woningen. Maar de buurt verzette zich tegen hiertegen. Daarom paste de ontwikkelaar de plannen aan. Op de plek van de kerk komen slechts twaalf luxe woningen die tussen de acht ton en 1,2 miljoen euro kosten.

Dit is in het verkeerde keelgat geschoten van de PvdA in Den Haag. 'Een tijd geleden is besloten om de kerk te slopen en hier woningen te bouwen', legt Balster uit. 'Er komen alleen geen betaalbare woningen, waar de stad zo veel behoefte aan heeft, maar dure villa's. Met het ophangen van de vijf stellingen, protesteren wij hiertegen.'



Woningen passen in de wijk

Omwonenden zijn juist blij met het ontwerp voor de twaalf woningen. 'Wij kunnen hier mee leven', vertelt een bewoner die tegenover de kerk woont. 'Als het eerste plan was doorgegaan, dan hadden wij een appartementencomplex voor onze deur gehad. Daar schrokken wij van. Maar deze nieuwe twaalf woningen passen in onze wijk. Neemt niet weg dat wij het liefst hadden gezien dat de kerk behouden zou blijven.'

Volgens Balster passen betaalbare woningen ook gewoon in de wijk, ook al zou dit betekenen dat er meer huizen gebouwd moeten worden op de plek van de Sacramentskerk. Balster: 'Het gaat niet om de hoeveelheid woningen maar om de uitstaling ervan. Ik denk dat het goed mogelijk is om betaalbare woningen neer te zetten die passen in de wijk.'



Tuinstadkarakter

Wethouder Joris Wijsmuller (HSP) is niet van plan om een stokje te steken voor de plannen van de projectontwikkelaar. 'Deze discussie loopt al heel lang en ik begrijp dat de bewoners dit soort woningen willen. Deze huizen passen goed bij het tuinstadkarakter van de Vogelwijk', reageert hij. Ook wijst hij erop dat er andere plannen zijn voor sociale woningbouw in de Vogelwijk.

Volgende week beslist de Haagse gemeenteraad over het bestemmingsplan voor de locatie Sacramentskerk.