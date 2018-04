Joodse organisatie boos over 'antisemitische' uitspraken Van Doorn: 'Hij gaat opnieuw de fout in'

DEN HAAG - Alle partijen in de Haagse gemeenteraad moeten 'krachtig afstand' nemen van de Partij van de Eenheid. Dat zegt het CIJO, de jongerenorganisatie van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI), vrijdag. Aanleiding is een tweet van raadslid Arnoud van Doorn (PvdE) over de Land Rover van zijn buurman. 'Van Doorn impliceert hiermee dat alle Joden landrovers zijn', zegt het CIJO.

Volgens het CIJO laat Van Doorn zien 'dat hij het ambt van volksvertegenwoordiger onwaardig is'. De organisatie is ook verontwaardigd omdat de PvdE vorig jaar zou hebben verzekerd 'dat ze geen antisemitisch gedachtegoed zouden koesteren', zegt voorzitter Hidde van Koningsveld. 'Toch ging Van Doorn opnieuw de fout in.'



Ga werk zoeken

Van Koningsveld doelt hiermee op uitspraken van Van Doorn in 2015 over een Canadees-Joodse zakenman, die 120 Yezidi-meisjes had vrijgekocht. 'Om met winst weer door te verkopen?', zei Van Doorn toen. Een ander raadslid van de PvdE, Abdoe Khoulani, kwam ook recent in opspraak. Vorig jaar noemde hij een groep Israelische scholieren 'zionistische terroristen'.

Van Doorn reageert vrijdag gelaten op de oproep van het CIJO. 'Wie zijn zij dan?', laat hij weten. 'Ik heb geen idee wat voor mandaat zij hebben. Ga je tijd nuttig besteden en zoek een studie, werk of ga naar school.'

Volgens Van Doorn heeft zijn tweet verder niets te maken met antisemitisme. 'Ik ga helemaal niet opnieuw de fout in. Dit is een volkomen onschuldige grap. Degene over wie het ging, moest zelf het hardste lachen.'

