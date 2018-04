Visfanaat Ed Stoop gaat met pensioen: 'Het kind in de sportvisser blijft bestaan'

DEN HAAG - Jarenlang was hij het boegbeeld van de Nederlandse hengelsport. Maar na meer dan twintig jaar vindt Ed Stoop het welletjes, hij gaat met pensioen. De Hagenees is het boegbeeld van Vis TV; het populaire programma op zondagochtend op RTL 7. 'Ze zeggen niet voor niks dat het kind in de sportvisser altijd blijft bestaan. Laat mij maar lekker kind zijn', zegt Stoop.

Ed Stoop begon zijn carrière in 1996 toen hij voor RTL4 een programma maakte waarin hij verschillende visstekken en technieken liet zien. Zeventien jaar geleden kreeg de BN'er, want zo kunnen we hem inmiddels gerust noemen, er een tweede presentator bij: Marco Kraal. Sindsdien is het duo niet meer weg te denken in de hengelsportwereld.

Het immens populaire Vis TV trekt kijkers van jong tot oud, en van sportvissers tot niet-sportvissers die gewoon graag genieten van de mooie plekjes die het duo door heel Nederland bezoekt. Ook het enthousiasme van Ed en Marco werkt aanstekelijk op de kijkers. Toch besloot Stoop ermee te stoppen om zo wat meer tijd voor zichzelf te hebben. 'Ik moet gewoon wennen aan de nieuwe situatie. Nu kan ik doen en laten wat ik wil en kan ik nog meer vissen, maar dan wat minder met een camera. Dat is echt nieuw voor mij.'



De allerlaatste keer

Onze verslaggever Erik Kooyman is naast programmamaker ook een fanatiek hengelaar en ging nog één keer op pad met Ed. Op het zuidelijk havenhoofd op Scheveningen gooiden ze voor de allerlaatse keer samen een hengeltje uit. En ja, baas boven baas; Ed ving een vis of acht en Erik helemaal niets.

Het verslag van Erik is vrijdagavond te zien in het TV West Nieuws en is binnenkort in een langere versie te zien bij Omroep West via Facebook en YouTube.

LEES OOK: Extra stroom voor Groene Hart: 80 meter hoge masten geplaatst