ADO Den Haag doet aanvoerder Aaron Meijers nieuw vierjarig contractvoorstel ADO Den Haag-aanvoerder Aaron Meijers te gast in TV West Sport

DEN HAAG - Voor ADO Den Haag is vanaf nu elk punt goud waard in de jacht om een plek in de play-offs om Europees voetbal. En of Aaron Meijers dat eventuele avontuur mee gaat maken, is de grote vraag. Er ligt bij ADO een mooi vierjarig contract klaar voor de aanvoerder, maar blijft hij in Den Haag of kiest hij op z'n dertigste voor een buitenlands avontuur?

'Dat is de keuze die ik nu moet gaan maken. Ik ben met ADO in gesprek en daar is een vierjarige aanbieding uit voort gekomen', geeft Meijers aan in TV West Sport. 'In de komende weken zal duidelijk gaan worden waar ik voor ga kiezen. Kies ik voor ADO, dan zal ik mijn carrière daar ook af gaan sluiten.' Meijers heeft voor zijn toekomst een aantal scenario's in gedachten. Hij kan voor ADO Den Haag kiezen, waar hij met een vierjarige verbintenis voor de zekerheid kiest, maar eerder heeft hij ook aangegeven graag naar het buitenland te willen. Amerika, Australië, 2e Bundesliga en Championship staan op hoog zijn lijstje, maar dan moet het totaalplaatje wel kloppen.

Financieel Meijers: 'Zoiets moet dan ook wel langskomen en niet ten koste van alles zijn. Mijn zaakwaarnemer is bezig met buitenlandse clubs, maar ik ben ook serieus in gesprek met ADO.' En een club waar hij puur voor het geld kan gaan spelen? Zou hij daarvoor kunnen kiezen? 'Als het financieel heel aantrekkelijk is, tuurlijk: dan zal ik dat doen. Het is een moeilijke keuze.' Bekijk hieronder de hele uitzending van TV West Sport met Meijers als gast.