Voorbeschouwing ADO - FC Twente: Groenendijk ziet in FC Twente een 'gewond roofdier'

DEN HAAG - ADO-trainer Fons Groenendijk verwacht dat FC Twente als een 'gewond roofdier' het Cars Jeans Stadion zal betreden. De huidige nummer 18 uit de Eredivisie vecht voor haar laatste kans op lijfsbehoud.

Vermoedelijke opstelling:

Fons Groenendijk kan tegen FC Twente niet beschikken over Robert Zwinkels en Sheraldo Becker. Indy Groothuizen vervangt Zwinkels en Erik Falkenburg neemt de plek van over van Sheraldo Becker. Groenendijk verwacht dat Tyronne Ebuehi gewoon kan starten tegen FC Twente.



'Ik verwacht morgen een gewond roofdier. FC Twente zal vechten en gaan voor de laatste kans om er in te blijven. We zijn er op voorbereid, we weten wat ons te wachten staat. We moeten Twente gelijk het gevoel geven dat er niets te halen valt in Den Haag.'

Vorig seizoen:

Vorig seizoen speelde ADO Den Haag in eigen huis gelijk tegen FC Twente: 1-1. Ruben Schaken opende de score en Unes Unal deed kort daarna iets terug.



Op 26 oktober 2013 wint ADO met 3-2 in eigen huis. De winnende goal wordt gemaakt door Mike van Duinen en is van uitzonderlijke klasse.De wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Twente is zaterdag vanaf 18.25 uur live te volgen via 89.3 FM Radio West. Ook via onze social mediakanalen houden we je op de hoogte.