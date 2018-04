Commissaris van de Koning ontvangt prijs bij opening van watersportseizoen

KAAG - Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft tijdens de opening van het watersportseizoen de Kaagwaterpenning gekregen. Dit is een ereprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan iemand die zich op bijzondere wijze heeft ingezet om de watersport te promoten.

Smit is erg blij met zijn prijs. 'Dit was een complete verrassing. Je krijgt hem niet zomaar. Ik voel mij zeer vereerd,' zegt hij in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

Normaal gesproken reikt Smit de penning aan andere mensen uit, maar nu krijgt hij er zelf een. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege zijn inzet voor de watersport. Smit heeft volgens de organisatie gezorgd voor verbindingen op het water tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Kaag en Braassem en Teylingen.



Sloepieprijs

Naast de Kaagwaterpenning wordt er tijdens de opening van het watersportseizoen ook altijd de Sloepieprijs uitgereikt. Dit is een prijs voor de meest talentvolle jeugdzeiler tot en met 17 jaar.

