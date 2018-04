Duizend mensen herdenken VV Katwijk-teammanager Sander Molenaar

KATWIJK - Zo'n duizend mensen waren vrijdagavond bij de herdenking van Sander Molenaar. De teammanger van het eerste elftal van VV Katwijk overleed afgelopen maandag op 38-jarige aan de gevolgen van zijn ziekte. De herdenkingsbijeenkomst werd gehouden op Sportpark de Krom.

Tijdens de herdenking op het voetbalveld van VV Katwijk werden verschillende speeches gegeven, onder meer door ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk. Ook Robbert Susan, aanvoerder van het eerste team, nam het woord, terwijl de hele selectie achter hem stond. Hij beloofde dat de ploeg voor Sander het kampioenschap gaat binnenhalen.

Omroep West Sport-verslaggever Herman Nanninga noemt de herdenking indrukwekkend. 'Vooral de minuut stilte maakte veel indruk. Na afloop lieten de kinderen van Sander 38 ballonnen de lucht in, terwijl 'You Never Walk Alone' werd afgespeeld', vertelt Nanninga. Ook werden er 38 fakkels aangestoken.

Bij Molenaar, oud-spits van de Katwijkse club, werd in november 2016 een melanoom ontdekt, een kwaadaardige vorm van huidkanker. Maandag overleed hij op 38-jarige leeftijd.