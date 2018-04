Deel dit artikel:











Onrust in Stevenshof Leiden: mogelijk hondenhater actief Een hond (foto: Robbert van Cleef)

LEIDEN - Onrust in de Leidse Stevenshof, want daar is mogelijk een hondenhater actief. Buurtbewoners hebben op verschillende plekken stukken vlees gevonden waar vermoedelijk gif inzit. Ook hebben sommige hondenbezitters een dreigbrief per post gekregen.

Op de Carry van Bruggenweg en in de omgeving zijn de laatste tijd flink wat stukjes vlees gevonden. Hondenbezitters zijn nu dus extra alert. ‘Ik maak me wel zorgen’, zegt een hondenbezitster. ‘Ik zorg nu wel dat ik haar goed bij me hou’. Het vlees met daarin mogelijk gif houdt de gemoederen goed bezig in de Stevenshof. Het is een wijk waar veel hondenbezitters wonen, maar er zijn ook veel spelende kinderen. Inmiddels is er aangifte gedaan bij de politie, en agenten surveilleren wat vaker in de buurt van de Carry van Bruggenweg.

Dreigbrief Er viel ook nog een dreigbrief op de mat bij twee families. Beide families hebben een Bordercollie. De anonieme afzender zegt: ‘Heel erg jammer dat de eerste pogingen om jullie rotte honden dood te maken mislukt zijn.’ Verder zegt hij zelf ook honden te hebben, maar dat niemand daar last van heeft. ‘Er is niks mis met ze’, zegt Joop Kerkman over de Bordercollies. ‘Ja, soms blaffen ze wel maar niet overdreven ofzo.’ De dreigbrief valt de families rouw op het dak. ‘Je kan toch ook overleggen met elkaar?’

Aangifte De families hebben aangifte gedaan van poging tot onnodig letsel toebrengen bij een dier. Het gevonden vlees wordt nu bij het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht.