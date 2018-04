Gluren bij de buren in Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - De gemeente Alphen aan den Rijn bestaat honderd jaar. En om dat te vieren is er een speciaal rondtrekkende tentoonstelling. Bewoners van de verschillende kernen in Alphen aan den Rijn kunnen op die manier ‘gluren bij de buren’, om te zien hoe het er de afgelopen honderd jaar aan toe ging in de dorpen.

Alphen aan den Rijn werd in 1918 gevormd toen de plaatsen Alphen, Aarlanderveen en het toenmalige Oudshoorn werden samengevoegd. In 1964 kwam daar ook een deel van Zwammerdam bij en vier jaar geleden werd er gefuseerd met de voormalige gemeente Rijnwoude.

‘We kunnen hier dus kijken naar wat de buren binnen de gemeente Alphen aan den Rijn allemaal te bieden hebben en we kijken dan vooral naar de historie van de verschillende kernen binnen de huidige gemeente’, zegt Albert Dorrestein van het Historisch Genootschap Koudekerk.



Verschillen en gelijkenissen

Volgens zijn collega Bernadette Verhoef zullen bezoekers veel herkennen. ‘Natuurlijk herken je sowieso dingen uit je eigen kern, maar ze zien ook dat andere dorpen niet zo heel veel verschillen in bepaalde opzichten. Je merkt dat er verschillen zijn, maar ook zeker gelijkenissen.’

De tentoonstelling ‘Gluren bij de buren’ is in november gestart in Boskoop en moet in april volgend jaar in alle kernen zijn geweest. Deze hele maand kunnen mensen nog terecht in de Brugkerk in Koudekerk aan den Rijn.