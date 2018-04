Smartlap in de rechtszaal: 'Dat is toch je moedertje'

LEIDEN - Het komt voor dat verdachten niet verschijnen voor de politierechter, terwijl ze wel zijn opgeroepen. Er zit niemand in de zaal behalve de pers. De strafzaak gaat dan toch gewoon door en klinkt soms als een smartlap met de tekst ‘dat is toch je moedertje’.

De afschuw was af te lezen op de gezichten van de officier van justitie en de rechter. Ze keken naar foto’s van een blauw uitgeslagen hand van een 74-jarige vrouw uit Leiden. 'Een klein, fragiel mensje', omschrijft de rechter haar. Ze was geslagen door haar lange zoon Gerritjan (45). Wat het nog erger maakte: dit was niet de eerste keer.

De man is al eerder veroordeeld voor mishandeling van zijn moeder. Hij heeft er een gevangenisstraf voor gekregen en een tijdelijk huisverbod. Maar dat is niet verlengd. Op 23 december, nota bene een paar dagen voor Kerst ging het weer mis. Gerritjan was onder invloed van alcohol en drugs en eiste geld van zijn moedertje dat ook al weinig te verteren had. Hij zou haar hebben uitgescholden voor ‘kankerhoer’ en ‘tyfusmoeder’.

Kerstboom





De zoon duwde zijn moeder zodat ze geen kant uit kon en sloeg haar op de handen. Volgens de aangifte van de vrouw zou hij ook haar keel hebben dichtgeknepen. De man bekende het schelden en duwen, maar hij zou haar niet geslagen hebben. Het letsel aan de handen van de moeder zou van de kerstboom komen. 'Ach, het gaat gewoon niet tussen ons', had Gerritjan verklaard. Hij had er gespuugd, omdat ie misselijk was', zei hij.

De officier van justitie vindt dat een erg ongeloofwaardig verhaal en wijst op de foto’s. Het bijna wurgen is niet te bewijzen, maar de moeder is toch mishandeld door haar zoon. Zij vindt de situatie in het Leidse gezin ‘zorgelijk’. 'Dit moet gestopt worden.' De officier eist een werkstraf van 60 uur en voorwaardelijke celstraf van twee weken.

De rechter spreekt van een ‘trieste zaak’ en sluit zich aan bij de eis. 'De moeder is een mager, oud mensje. Er moet echt iets gebeuren.' De verdachte heeft twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

Dit is een artikel in de reeks: 'Bij de politierechter.' Meer verhalen lezen?